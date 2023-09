“Me sentí ofendida”, madre cubana desbarató las polémicas declaraciones de Gustavo Petro

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El expresidente Iván Duque y el presidente Gustavo Petro tuvieron hace unos días un fuerte agarrón en las redes sociales, luego de que el exmandatario compartió su postura sobre Cuba. Señaló que la dictadura siempre ha patrocinado grupos terroristas, incluidos el M-19, las Farc y ELN.

Por Semana

Pese a que no lo mencionó en ningún momento, el líder del Pacto Histórico se sintió aludido con esas declaraciones y le respondió rápidamente mediante su cuenta de Twitter, donde elogió a los hermanos Castro. Incluso, enfatizó que estos hicieron una gran trabajo por el bienestar de la infancia en la isla.

“Los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación. En cambio tú, Duque, los bombardeaste. Creíste que si morían los niños moría el comunismo, tanta estupidez pensaste. Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos”, precisó el actual mandatario.

Tras el impacto internacional que tuvieron estas afirmaciones, Ketty Méndez, una cubana que ha padecido los horrores de la dictadura, habló en exclusiva este jueves con Vicky en SEMANA, y manifestó que se sintió bastante ofendida con el trino del presidente de la República.

“Yo vivo en La Habana, y me sentí ofendida. Lo único que puedo pensar es que eso que dijo es una gran mentira. Yo tengo una hija de 25 años, es decir que desde hace más de dos décadas están ocurriendo las violaciones de derechos en contra de mi hija y la falta de atención. Esto no es de ahora. Me sentí insultada, no puedo creer que estén vendiendo una Cuba que no es, una Cuba paraíso que no existe, señaló inicialmente.

