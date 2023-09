Carlos Prosperi desde Zulia: La unidad debe estar por encima de cualquier personalismo

Posteado en: Elecciones, Nacionales, Primarias, Titulares

La unidad debe estar por encima de cualquier personalismo porque por encima de cualquier persona se encuentra el bienestar de los venezolanos y Venezuela y, a ella nos debemos si queremos sacar al país de la peor crisis que ha vivido en su historia, Así lo afirmó Carlos Prosperi, candidato a las elecciones primarias de la oposición por el partido Acción Democrática en Resistencia desde Maracaibo en el estado Zulia.

De esta manera respondió el candidato adeco a los señalamientos que han realizado en los últimos días otros aspirantes, agregando que ratifica su compromiso con la unidad y que “sí en el supuesto negado que no salga favorecido en las primarias todos los hombres y mujeres de AD estarán al servicio del que quede electo, porque tenemos un compromiso con Venezuela”, precisó.

Prosperi dijo además que espera lo mismo de otros candidatos, pero que algunas declaraciones de los otros candidatos lo han llenado de preocupacion porque no se le ha hablado con la verdad al pueblo de Venezuela.

“Escuchamos decir hay algunos que no merecen ser candidatos porque se rinden antes de tiempo. No voy a caer en confrontaciones, pero me imagino que cuando dan esas declaraciones se ven en el espejo y reconocen que ganarón las elecciones y nunca salieron a defenderlas”, indicó.

Continuó su relato señalando que “también escuchamos decir pareciera que no quieren luchar. Nosotros no necesitamos luchar en este momento. Desde que tengo uso de razón estoy luchando por los que no tienen nada”, dijo el líder blanco.

Carlos Prosperi señaló que es gracias a esas actitudes personalistas que hemos terminado mal y Venezuela no olvida que en el 2015, en las elecciones de la Asamblea Nacional, no terminamos con 115 diputados sino 112, gracias a las actitudes personalistas de una persona que quería imponer sus candidatos y que el 21 de noviembre cuando necesitábamos de todos los líderes nacionales a los candidatos a gobernadores alcaldes y concejales los dejaron solos y llamaron a la no participacion, recordó el candidato en rueda de prensa.

El que no piense en un plan B se entiende con Miraflores

El también Secretario de Organización de la tolda adeca recalcó que hoy nuestro compromiso es con Venezuela y el que no piense en un plan B es porque se esta entendiendo con Miraflores.

Prosperi insistió en que la unidad tiene que ser prioridad y estar preparados ante posibles arremetidas, pero asegura aún la Plataforma Unitaria y los Partidos Políticos no tienen una respuesta ante los tres posibles escenarios que se pueden presentar.

Carlos Prosperi desde el aniversario del Partido el 13 de septiembre se encuentra de gira por el occidente del país donde ha cumplido una intensa gira por los estados Lara, Táchira, Trujillo y ahora Zulia. / Nota de Prensa