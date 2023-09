Tommy Lee Jones cumple 77 años: DETALLES de su implacable personalidad

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“No participo en nada que no pueda dominar”, declaró alguna vez Tommy Lee Jones. La frase concuerda con los testimonios atribulados de periodistas que lo entrevistaron. En la nota “Sobreviviendo a Tommy Lee Jones”, para The Atlanta Journal, la cronista Jennifer Brett escribió: “Investigo a la gente antes de entrevistarla y me alegra y me entristece haber estudiado al Sr. Jones con antelación. Sabía qué no decirle, pero estuve a punto de provocarme una úlcera”. Jones estaba por estrenar la película “The Homesman”, con dirección, guión y protagónico suyos: ni siquiera el interés lo hizo ser amable. Para resguardarse de su estilo seco y cortante, carente de demagogia y de diplomacia, Bett releyó la nota titulada “Tommy Lee Jones no está actuando”, publicada por el semanario Texas Weekly en 2006.

Por Infobae

El autor del artículo narraba en presente cómo lo había recibido Jones: “No se levanta para darme la mano. No sonríe. Sólo me mira. Me dice: ‘¿Qué querés preguntarme?’. Tommy Lee Jones no duda en interrumpir las entrevistas si las preguntas le parecen demasiado personales o particularmente tontas. Además, rechaza responder comentarios que no estén formulados como preguntas. ‘Me siento más confortable respondiendo preguntas que siendo instruido sobre qué tengo que decir’, dice”. Un tipo bravo, ¿verdad? Encima, el periodista de Texas Weekly, acaso por la tensión, abrió con una pregunta infortunada e irremontable como una mala apertura en ajedrez: ¿Cómo se siente tener éxito? “Nunca pensé en eso -le respondió Jones- Tal vez al llegar a mi casa debería sentarme, acomodarme y ponerme a pensar qué se siente al tener éxito. Pero en general pienso en otras cuestiones”. Jaque mate.

Un cowboy de Harvard

Antes de que le tomen odio a Jones, y sin sumarnos a ramplonas quejas corporativas, digamos, primero, que es un actor enorme, un hombre culto, un tipo con determinación política y un realizador exquisito. ¿Eso mitiga sus malos modales? No. Salvo que no se trate de malos modales. O no solamente de malos modales, sino de rasgos tan ásperos como auténticos. Richard Andrew Jones, actor de “Los tres entierros de Melquíades Estrada”, película que Tommy Lee dirigió y protagonizó, y con la que ganó los premios a la interpretación masculina y al guión en el Festival de Cannes, dio su punto de vista: “Hay que pensar que Tommy tiene mucho de vaquero. Como buen vaquero, desconfía de la gente que no conoce. Su naturaleza estoica, hierática, el humor seco y la honestidad brutal están más relacionados con su origen de texano taciturno que de una tendencia a la hostilidad”.

