Polémica en España: El documental “de parte” del crimen de la Guardia Urbana que indigna a sus participantes

El sonado crimen de la Guardia Urbana, que supuso un terremoto en el mundo de la policía local de Barcelona, sigue trayendo cola. Además de la serie de ficción El Cuerpo en llamas, Netflix ha estrenado a la vez un documental sobre el asesinato de Pedro Rodríguez a manos de su expareja, Rosa Peral, junto a su amante, Albert López. Las cintas de Rosa Peral da voz a la condenada en firme, que asegura que ha sido víctima de una sociedad machista que la ha juzgado más por su comportamiento sexual que por las pruebas sólidas en su contra. Y contrapone su versión a lo que cuentan periodistas, abogados y el fiscal del caso. Cuatro de las otras seis personas entrevistadas además de Peral, de su padre y de su abogada se sienten engañadas por la productora Brutal Media, y aseguran que les escondieron el objetivo real de la película documental: blanquear a la condenada. Netflix ha declinado pronunciarse sobre la polémica. El guionista principal defiende el trabajo hecho: “Es un resumen objetivo de lo que se trató en las entrevistas”.

La promoción de Netflix Las cintas de Rosa Peral deja claro de qué trata: “En esta película documental, Rosa Peral concede su primera entrevista en la cárcel”. “Es el documental definitivo en el que Rosa rompe su silencio desde la cárcel para hablarnos sobre el crimen de la Guardia Urbana”, añade a través de Twitter la productora, Brutal Media. Uno de los participantes, el periodista Toni Muñoz, autor del libro sobre el caso Solo tú me tendrás (Península), critica: “Es una burda manipulación de la realidad”, en la que “han seleccionado fragmentos descontextualizados del juicio para sembrar dudas sobre su culpabilidad diciendo que no hay pruebas”.

El periodista descubrió pocas semanas antes del estreno que el documental no era el trabajo neutral sobre el caso que le habían asegurado, sino “la versión de Peral”. “Es muy poco serio que se me invite a participar en un documental donde me dicen que será como Crims [el programa de TV3 que ya trató el caso] y hasta me digan un título falso”, se queja. Su sorpresa se sumó a la de otros entrevistados. Uno de los más relevantes es el fiscal, Félix Martín. “Pregunté quienes participaban y me ocultaron que lo hacía Rosa Peral”, cuenta Martín. “La primera vez que me lo propusieron, me negué. Les dije que ya había participado en un documental. Pero me convencieron, diciendo que era muy necesario explicar la forma de trabajar del fiscal”, recuerda. Su voz es uno de los hilos conductores de la película: la acusación pública que supuso la condena a 25 años de cárcel para Peral. Ella y el fiscal protagonizan en pantalla una especie de careo en diferido. “No comparto en modo alguno que en el montaje se contraponga la versión de la Fiscalía con la de una persona condenada en firme”, lamenta Martín.

“Nos tendieron una pequeña trampa”, abunda Juan Carlos Zayas, el abogado que representa a la familia de la víctima, Pedro Rodríguez. Afirma que a él, como al periodista Toni Muñoz, le explicaron que sería un programa “parecido a Crims”, que dedicó cuatro capítulos al sonado asesinato, donde no entrevistan a ninguno de los dos condenados. Y como el fiscal Martín, Zayas declinó. Pero explica que tras la insistencia de la productora, que le aseguró que participaban el resto de sus compañeros, al final dijo que sí. “No sabía que detrás de todo estaba la mano de Rosa Peral blanqueando su imagen”, lamenta. En el documental no sale ni Albert López, el otro condenado por el asesinato, ni su abogado.

