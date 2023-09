Dolor en Florida: hombre mató a su hijo de 16 años con una “herramienta eléctrica”

Un padre en Florida fue arrestado acusado de matar a su hijo de 16 años con una herramienta eléctrica, según informó sheriff del condado de Polk, Grady Judd.

Por El Diario NY

El detenido, Stephen Thomas Rodda, de 37 años, está acusado de este “evento horrible”, como lo catalogó el sheriff Judd durante una conferencia de prensa transmitida en Facebook.

La víctima, Stephen Lee Rodda, de 16 años, se había alojado en la casa de su abuelo, ayudándolo mientras su abuela estaba en rehabilitación; el hombre había salido por varias horas y cuando regresó, lo recibió su hijo, el ahora detenido, quien supuestamente le dijo: “maté a alguien, tal vez debas llamar a la policía”.

Here are photos of 16 year old Stephen Lee Rodda, provided to PCSO from the family. Stephen is standing in the middle of his brothers and sister. His brothers’ names are Matthew and Logan, and his sister’s name is Elizabeth. pic.twitter.com/4kam6olIYv

— Polk County Sheriff ? Grady Judd (@PolkCoSheriff) September 4, 2023