Miguel Moly acusó a Viviana Gibelli de “meter el dedo en la llaga” en su pleito con Diveana (VIDEO)

El cantante Miguel Moly ofreció una entrevista para el programa Sábado en la noche, en la cual acusó a la presentadora Viviana Gibelli de “meter el dedo” en el pleito que existe entre él y su colega Diveana.

Revista Ronda

“Hice muchas cosas lindas por ella (por Diveana) y por eso me extrañó bastante cuando ella dijo ‘él ya me dijo que no, pero mi corazón dice que sí’. Fue bastante fuerte, sobre todo la forma en que Viviana la siguió entrevistando como metiendo el dedo en la llaga”, expresó el venezolano.

Miguel Moly también aseguró que las declaraciones de la intérprete es un tema muy delicado, debido a que lo “raya” públicamente como hombre, además mencionó que varias personas le han reclamado.

Asimismo, el cantautor comentó que quiso acudir como invitado al programa de Viviana Gibelli para tener su derecho a réplica tras la entrevista que le realizó a Diveana, pero no pudo ser posible.

“Yo hablé con Viviana Gibelli cuando eso ocurrió y con su productor, y no me dio el derecho a réplica, quise ir a hablar de eso porque me estas rayando, como decimos los venezolanos, con todo el mundo, lo lógico es que me permitas hablar de esa situación y ya, pero no obtuve respuesta”, afirmó.

“Ya cuando me invitaron realmente ya no quería, un poco tarde para eso, tú no puedes rayar a una persona, dejarla seis, ocho meses rayada y después que vaya al programa, entonces no se pudo”, concluyó Moly.

