Martha Stewart recibe una ola de críticas por utilizar el hielo de un iceberg para enfriar sus cócteles

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Martha Stewart es la nueva enemiga de los activistas medioambientales. ¿La razón? La reina del estilo de vida estadounidense ha decidido, como si no fuera nada, utilizar un trozo de iceberg a modo de cubos de hielo para enfriar sus cócteles. Y lo ha mostrado con orgullo a sus casi dos millones de seguidores de su cuenta de Instagram. La empresaria ha estado de vacaciones en un crucero atravesando las aguas gélidas entre Islandia y Groenlandia, y retrató los mejores momentos del viaje a través de un carrusel de imágenes que ha compartido en esta red social. En él comparte fotos de sus excursiones a glaciares y de ella tomando copas de champán junto con otros turistas. La causa de la polémica ha sido concretamente dos imágenes en las que una sonriente Stewart posa con una copa en la mano y, después, muestra un gran bloque de hielo. Las acompaña con un mensaje: “Fin del primer crucero en zódiac desde @swanhelleniccruises a un fiordo muy hermoso en la costa este de Groenlandia. De hecho, capturamos un pequeño iceberg para nuestros cócteles de esta noche”.

Por El País

Los usuarios en Instagram no han compartido la alegría que se ve en Stewart mientras disfruta de su bebida, y muchos etiquetan su decisión como algo de “mal gusto” e irresponsable. “Así que mientras el clima se calienta debido a las ganancias de un par de miles de personas, los multimillonarios se van de vacaciones a los icebergs que se derriten, los recogen y los utilizan para mantener sus cócteles fríos. Eso suena como una línea de una novela distópica”, lamenta uno de los comentarios. Otro la acusó de ser hipócrita: “Martha, te quiero. ¿Pero no estabas hablando recientemente de los efectos del cambio climático en tu propia casa? Derretir icebergs para un cóctel seguramente no ayudará. Ni siquiera voy a hablar sobre el barco en el que estás y cómo eso tampoco puede ser bueno para el cambio climático”.

Otros, sin embargo, han acudido en su defensa. “Todos estos odiadores preferirían que Martha usara agua que viniera de ese iceberg, lo embotellara y luego lo volviera a congelar en un congelador eléctrico donde se almacenó durante unos días”, dice un usuario. En otro comentario, se afanan en asegurar que recoger hielo es algo normal en este tipo de excursiones: “El hielo ya está flotando, no parte de la masa de hielo, se está derritiendo lentamente en el océano. Cada compañía de tours lo hace. Lo hicimos en Alaska y Patagonia. No perturbaron los glaciares”. El debate está servido en los comentarios de su publicación, que ya superan más del millar cuando el resto de sus publicaciones muchas veces no alcanzan ni el centenar.

Tras la polémica, la empresa responsable del crucero ha anunciado que suspenderá la práctica de subir “pequeños trozos de hielo a los barcos” para ser examinados por los pasajeros, según reveló al HuffPost. Según asegura uno de los representantes de la naviera, a través de un comunicado enviado este miércoles al medio digital, la empresa nunca autorizó “ninguna adquisición invasiva que no respete completamente el medio ambiente polar de acuerdo con nuestras propias reglas estrictas y rigurosos estándares de la industria. En cualquier caso”, añade, “entendemos que esto puede parecer insensible a la crisis climática y, por lo tanto, suspenderemos esta práctica con efecto inmediato en todos los barcos de la flota Swan Hellenic”.

Lea más en El País