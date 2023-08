“Usted está metido en tremendo lío”: Las últimas amenazas de Diosdado a la Comisión Nacional de Primaria

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Diosdado Cabello, durante su acostumbrado programa “Con el Mazo Dando”, lanzó una nueva amenaza contra la Comisión Nacional de Primaria, detallando que si reciben recursos de organismos internacionales, “están metido en tremendo lío”.

lapatilla.com

“Se supone que el recurso humano son los militantes de la oposición. ¿Pero los recursos de donde salen? Ahí es donde puede empichacarse la cosa. (…) Por ejemplo, si la CNP está recibiendo plata de organismos como USAID, a todas luces ahí hay algo raro. ¿Por qué vía están recibiendo la plata? ¿Se la entregan en efectivo o no? Ahí es donde comienza el problema para el que acepte ese dinero”, dijo.

“Si usted es la administradora y recibe su platica para pagar hoteles, viáticos, está metida en tremendo lío. Porque usted va a tener que justificar de dónde está sacando esa plata y si está recibiendo plata de organismos como la USAID, la NED y estas ONG que están pendientes de ver cómo tumban la revolución, usted está metido en tremendo lío. Eso funciona para usted si es la administradora, si está frente a un comando estadal, municipal. Después no estén chillando. ¿Por qué no la hicieron con el CNE? Porque con el CNE no iban a recibir plata, ese es el fondo del tema. (…) Nosotros vamos a investigar a todos los que hayan recibido plata de la USAID y afines, no digan que no se lo dijimos”.