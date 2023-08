Un elefante salvaje descubrió un contrabando de droga y lo entregó a la policía (VIDEO)

Un elefante asiático salvaje detectó un paquete con 2,8 kilogramos de opio en una zona de hierba en Mengman, una localidad del suroeste de China, y alertó a la policía fronteriza con sus “llamamientos”.

Por: Clarín

El hecho ocurrió cuando los agentes recibieron un aviso de que cuatro elefantes salvajes merodeaban por una aldea de la zona, situada en la prefectura autónoma de Xishuangbanna, en la provincia de Yunnan, informó el medio estatal Global Times.

Al llegar al lugar, los policías observaron que uno de los paquidermos se había detenido y estaba olfateando cuidadosamente en una zona de hierba, de donde luego sacó una mochila con su trompa y la lanzó al aire, mientras emitía algunos sonidos.

Los agentes comprobaron el contenido de la mochila y encontraron el opio, una sustancia ilegal que se extrae de la amapola y que se utiliza para fabricar heroína.

El caso se halla bajo investigación policial.

Elephant Patrol in the making! A wild Asian #elephant was seen tossing a backpack while roaming with its herd in Mengman Township, SW China's Yunnan. The bag was later found containing 2.8 kg of opium and the case is under investigation by local police. pic.twitter.com/R24GnKagk3

— People's Daily, China (@PDChina) August 22, 2023