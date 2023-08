Le robaron equipos que valen un dineral a la campeona mundial de tiro con arco de Colombia

Posteado en: Deportes, Titulares

Sara López, integrante de la Selección Colombia de tiro con arco, sufrió el robo de parte de su equipo deportivo valuado en aproximadamente 2.500 dólares durante un vuelo de París a Pereira. La deportista relató que, debido a retrasos en los vuelos, se vio obligada a colocar su maleta de mano en la bodega del avión, a pesar de que contenía objetos de valor y delicados.

“Cuando llegue al counter de Iberia en París, me obligaron a poner mi maleta de mano por bodega y pues anoche, que llegué a Pereira me di cuenta que parte de mi equipo deportivo había sido robado. La maleta tenía candado la abrieron y me robaron mi monóculo que es el objeto que yo utilizo para ver las flechas está evaluado más o menos 2.500 dólares”, aseguró la colombiana.

Ante lo sucedido, López se puso en contacto con la aerolínea Iberia, responsable del vuelo, pero la compañía se negó a asumir responsabilidad alguna, por su parte, Avianca, que estrena ruta internacional, argumentó que los objetos de valor deben ser transportados en persona.

“Iberia no se quiere responsabilizar, Avianca me responde que no pueden hacer nada que los objetos de valor deben ir siempre con la persona, pero pues ellos me obligaron a echar la maleta mano por bodega, entonces no hay ninguna solución”, agregó la pereirana.

