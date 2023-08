Pamela Anderson confesó el desgarrador motivo por el que dejó de maquillarse

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Pamela Anderson tuvo un tiempo en el que consiguió una enorme fama y reconocimiento por su forma de maquillarse de manera exagerada, con ojos muy delineados, labios pintados y una base para obtener una, aparentemente, piel perfecta. Pero hace tiempo que todo eso terminó y en los últimos años es habitual ver a la modelo y actriz sin nada de maquillaje, aunque hasta ahora no había revelado de su propia boca el motivo que la llevó a tomar tan drástica decisión.

Por Diario AS

La razón, según ella, es la muerte de Alexis Vogel en 2019. La maquilladora, amiga personal de Pamela, falleció de manera trágica después de que le diagnosticaran un cáncer de mama del que se trató pero no recuperó. Por eso la que fuera una de las caras más destacadas de Los vigilantes de la playa decidió que no había razones para maquillarse: “Ella era la mejor. Y desde entonces simplemente sentí que, sin Alexis, es mejor para mí no usar maquillaje”, explicó para Elle.

En la misma entrevista, Pamela admitió que la drástica decisión de no utilizar productos cosméticos en su rostro ha sido algo “liberador, divertido y un poco rebelde”. “Me di cuenta de que había mucha gente con looks muy maquillados, y me gusta ir a contracorriente”, continuó.

