Científicos creen haber encontrado el cráter del asteroide más grande que alguna vez impactó la Tierra

Investigaciones geofísicas en la masa continental de Australia revelan un intrigante secreto subterráneo. El geólogo Andrew Glikson desvela en un reciente artículo para The Conversation que un enigma de dimensiones colosales yace oculto bajo el moderno paisaje australiano, en el sur de Nueva Gales del Sur, en lo que podría ser la estructura de impacto de asteroide más grande jamás conocida en la Tierra (y por un enorme margen).

Por: BioBioChile

Según Glikson, la estructura de Deniliquin, aún pendiente de confirmación mediante perforación, abarca un asombroso diámetro de hasta 520 kilómetros, oculta bajo una capa de sedimentos de 4.000 metros de espesor. Este hallazgo supera así con creces la magnitud de la estructura de impacto de Vredefort en Sudáfrica, que ostentaba el récord hasta la fecha con un diámetro de alrededor de 300 kilómetros.

“La historia del bombardeo de la Tierra por asteroides está en gran parte oculta”, escribió Gilkson.

La propuesta de la existencia de la estructura se planteó inicialmente entre 1995 y 2000 por el geólogo Tony Yeates, quien sugirió que los patrones magnéticos en la cuenca de Murray podrían indicar la presencia de una gigantesca estructura de impacto sepultada. Recientemente, un análisis exhaustivo de datos geofísicos recopilados entre 2015 y 2020 ha corroborado la existencia de esta misteriosa formación.

