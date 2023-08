El premonitorio y dramático diálogo de Fernando Villavicencio con un periodista poco antes de su asesinato (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

“Se lo advertí…que Dios lo guarde”. Con esas palabras, el periodista Carlos Vera recordó el premonitorio diálogo que tuvo con Fernando Villavicencio sobre un posible asesinato.

Por: Infobae

A través de su cuenta en X/Twitter, el comunicador expresó sus sensaciones tras el crimen del candidato a la Presidencia ecuatoriana y compartió un segmento de dicho diálogo con Villavicencio.

“Usted se va a armar con una cantidad de enemigos, de resistencia y de oposición que no lo van a dejar gobernar. O sea, ¿no es mejor estabilizar el país, lo que yo decía al principio, enderezar el barco; y dejar eso para el segundo periodo?”, le preguntó el periodista en su programa ‘Vera, ¡A su Manera!’ del domingo pasado.

Y Villavicencio respondió: “Dejar un barco conducido por delincuentes sería peligrosísimo Carlos. Yo voy a tener 18 millones de amigos y unos 40.000 hdp de enemigos y me sentiré orgulloso de tener esos enemigos y tener un país entero de amigos con educación, con salud, con obra pública. Me siento honrado. Además, yo lo puedo hacer porque no soy nada. (…) No pierdo nada, no tengo nada que perder”.

Se lo advertí…que Dios lo guarde. pic.twitter.com/EPWZUc0PDh — Carlos Vera (@CarlosVerareal) August 10, 2023

Puedes leer la nota completa en Infobae