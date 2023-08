Las devastadoras imágenes tras el incendio en Hawái: toda la ciudad ha ardido

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Miles de personas están siendo evacuadas de la isla hawaiana de Maui ante los incendios forestales que la están devastando, mientras los equipos de emergencia siguen trabajando en la extinción de los fuegos y en la búsqueda de víctimas, tras un primer recuento de 36 fallecidos.

Las autoridades, además, están pidiendo a los habitantes y visitantes de la zona que la abandonen “cuanto antes“ ante los “limitados” recursos para afrontar esta crisis, según admitió el Condado de Maui en una comunicado.

Aunque son varias las islas de Hawái afectadas, el mayor daño lo está sufriendo Maui, de donde 11.000 personas fueron evacuadas el miércoles según la CNN, mientras se espera que este jueves salgan de la isla al menos otras 1.500.

Las compañías aéreas están ofreciendo billetes a bajos precios para promover la salida y organizando nuevos vuelos que salgan de Maui.

Las imágenes muestran zonas completamente destruidas, sobre todo en poblaciones como Lahaina, localidad histórica del oeste de Maui y una de las zonas más turísticas de la isla.

Front Street Lahaina from the ground. Everything is gone #lahainafire pic.twitter.com/zzEkbvPa31

“Prácticamente toda la ciudad ha ardido, toda la zona histórica, los hogares y los negocios”, dijo a CNN el director de operaciones de la compañía de helicópteros Air Maui Helicopters, Richie Olsten.

Olsten explicó que hay cientos de personas en refugios, como el estadio Memorial, pero muchos “no tienen dónde ir” porque aún no se han habilitado refugios suficientes.

La cuenta de Twitter del condado de Maui actualiza constantemente información sobre los refugios que se van habilitando o las zonas donde se puede encontrar agua potable.

#MauiFires #lahainafire

My uncle’s house among many other homes up on Lahainaluna. Everything gone.

Please don’t make this fire about your political views, DEW or climate arguments.

These are real people that need your compassion and support. pic.twitter.com/hHq90qihCg

— Laisa (@Sehunerella) August 10, 2023