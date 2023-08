Alerta en Londres: un video de TikTok incita al robo en masa en el centro de la ciudad

Click to share on Google News (Opens in new window)

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha pedido a la gente no ir este miércoles a la zona comercial de Oxford Street, en el centro de la capital británica, para tomar parte en posibles robos fomentados a través de un vídeo colgado en TikTok.

El alcalde laborista calificó de disparate esta convocatoria para robar, cuya autoría se desconoce pero que ha obligado a las autoridades a reforzar la presencia policial en esa zona de la ciudad.

La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés), más conocida como Scotland Yard, informó hoy de que desplegará más agentes y que se ha impuesto una orden de dispersión -en vigor hasta las 10.00 hora local (09.00 GMT) del jueves-, que autoriza a las fuerzas del orden poder exigir a la gente no permanecer en el lugar.

We are aware of online speculation about opportunities to commit crime around Oxford Street.

There will be a significant number of our officers in the area over the next 24 hours.

Anyone committing a crime can expect to be dealt with robustly. pic.twitter.com/0LXEFgNTp7

— MPS Westminster (@MPSWestminster) August 8, 2023