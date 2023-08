Las cuatro claves del presunto crimen de Daniel Sancho en Tailandia

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Desde que salió a la luz la información acerca del asesinato cometido por Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, todo el mundo está pendiente del caso.

ANA PÉREZ NAVARRO // INFOBAE

El joven se encuentra actualmente en prisión tras ser acusado de haber asesinado y descuartizado presuntamente al cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, mientras este se encontraba de vacaciones en la isla de Koh Phangan, en Tailandia.

Hasta el momento todavía no se sabe la pena a la que podría enfrentarse Daniel Sancho, aunque una de las posibilidades podría ser la pena capital, es decir, la pena de muerte.

Daniel Sancho, de 29 años, llegó a la isla de Koh Phangan el día 31 de julio y tan solo un día más tarde ya había comprado todas las herramientas para llevar a cabo el crimen. El día 2 de agosto fue el momento en que el cirujano llegó a la isla, Daniel fue a recogerle en su motocicleta y fueron a cenar. A partir de momento, nadie volvió a ver a Edwin Arrieta Arteaga con vida.

Al día siguiente comenzaron a encontrarse sus restos. Ahora, una semana después, ya se conocen muchos datos acerca de lo ocurrido.

Durante este lunes, la investigación ha seguido su curso y se han revelado todavía más datos relevantes de caso. Esto es todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en el caso Daniel Sancho.

Últimas palabras antes de ser detenido

El domingo 6 de agosto, Daniel Sancho, para sorpresa de todos, se confesaba culpable del asesinato y el desmembramiento del colombiano Edwin Arrieta.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró a la agencia EFE.

Tras ello y antes de su detención, el joven volvió romper su silencio para hablar en El programa de verano, de Telecinco, donde afirmó: “Estoy bien. La policía me trata muy bien. Para que te hagas una idea, estoy con ellos cenando en el mejor hotel de la isla, Anantara”.

“Han cerrado el caso y están siendo buenos conmigo porque dicen que he colaborado y me estoy portando muy bien. Dicen que les he ayudado mucho y me he comportado bien en todo momento. Me dicen ‘estamos acostumbrados a que la gente intente escapar, lo que sea, que grite, se quiera suicidar, cualquier historia… Y tú no lo has hecho”, relató Sancho.

