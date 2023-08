Mundo de película trae a Venezuela el filme del momento “Sound of Freedom”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares



Es la cinta más controversial del momento, la que abrió la discusión en redes sociales sobre un flagelo que azota al planeta: el tráfico sexual de niños. Muchas de las familias que la han visto en Estados Unidos -donde se estrenó el pasado 4 de julio- han tomado conciencia sobre la importancia de proteger a sus hijos de ese terrible contexto. Como no está asociada con ningún gran estudio se pensaba que no se vería en el país.

Pero Mundo de Película, que se ha caracterizado por traer al espectador venezolano diversas producciones independientes de renombre, lo hace posible. Y es así como a partir del próximo jueves 31 de agosto se verá en las salas locales. Eduardo Verastégui, otrora galán mexicano, es el productor de la cinta, dirigida por Alejandro Monteverde y protagonizada por Jim Caviezel (La Pasión de Cristo) y la ganadora del Oscar Mira Sorvino. Después de tanta polémica, verla es hacerse su propio juicio Caracas, agosto de 2023.

Es sabido que estamos en la época de los grandes estrenos cinematográficos. Y esto es entendido por muchos como el cine en su formato más comercial; es decir, Marvel Studios y sus eternas sagas de superhéroes, comedias de verano, romance con rostros de moda y el cine de terror que ha tenido una evolución y un auge bastante interesantes.

Pero los cinéfilos en esencia siempre estarán esperando ver el otro cine, el de arte y ensayo, ese que no está vinculado con los grandes estudios ni protagonizado por las estrellas del momento ni mucho menos dirigido por figuras conocidas de la industria. Y es en ese contexto en el que casas como Mundo de Película lo hacen posible: o bien trayendo al espectador filmes con propuestas innovadoras que no necesariamente responden a la tendencia o producciones de presupuestos modestos con grandes figuras.

En Venezuela, Mundo de Película, sólo por nombrar el período 2022-2023 ha traído al espectador venezolano filmes que, sin estar relacionados con un gran aparato promocional se han ganado el aplauso de la crítica internacional, los premios y el cariño del público: “Buena suerte, Leo Grande”, con la gran Emma Thompson, es uno de ellos. También dos ganadoras del Oscar 2023: “La Ballena”, con Brendan Fraser, y la Mejor Película del año, según La Academia: “Todo en todas partes al mismo tiempo”. Eso sin mencionar una joya francesa actualmente en cartelera: “El libro de los deseos”, además de la comedia “La heredera de la mafia”, con otras dos grandes: Monica

Bellucci y Toni Colette.Se suma a esta lista de estrenos que trae Mundo de Película una producción rodeada por la controversia: “Sonido de Libertad”. En Estados Unidos se estrenó el 4 de julio y hasta la fecha ha recaudado, sólo en ese país, más de 153 millones de dólares (datos del site Box Office Mojo). Ya se anunció su estreno internacional y Venezuela está en la lista de las funciones en Latinoamérica, a partir del jueves 31 de agosto, lo cual ha generado mucha expectativa en el público nacional.

¿De qué se trata “Sonido de Libertad”?

Se cuenta la historia de Tim Ballard, un ex agente de Seguridad Nacional de Estados Unidos que dejó su trabajo para dedicar su vida a la lucha contra el tráfico de personas en toda Latinoamérica,con el objetivo de salvar las vidas de cientos de niños. El personaje existe en la vida real y lleva el mismo nombre. Timothy Ballard es un activista y autor estadounidense, reconocido por ser el fundador y CEO de la organización sin fines de lucro Operation Underground Railroad (O.U.R.) y el CEO de The Nazarene Fund. Ballard organiza actividades a escala internacional para detener la trata de niños, niñas y adolescentes. Miles de víctimas de la trata han sido rescatadas por su organización. También se reseña en sitios web que este activista ha ayudado a detener a más de750 traficantes. ¿Qué se le critica entre tanto heroísmo? Colocar en la luz pública algunos de sus rescates, sin respetar la privacidad de las víctimas, entre otros aspectos.

¿A qué se debe la controversia?

El tema que ha puesto la película en la palestra es incómodo: el tráfico sexual de niños, una realidad que se sabe que existe, pero nadie habla de ella. El cine ha retratado el tema a veces de manera sutil, otras de manera directa. El punto con “Sound of Freedom” es que aborda una situación actual que se ha convertido en un flagelo. Sumado a esto los detractores del filme en redes sociales y algunos medios de comunicación como The Guardian y la revista Rolling Stone, entre otros, dicen que el guión basa su argumento en teorías conspirativas de la ultraderecha como QAnon -sustentadas por figuras como Donald Trump- que señala a grupos demócratas como los autores de crímenes como este. No menos controversial es la imagen de su protagonista, Jim Caviezel, de quien se ha reseñado que, luego de protagonizar “La Pasión de

Cristo” no obtuvo más contratos.

Su postura católica ha sido descrita como radical, al igual que la de personajes como Mel Gibson, que apoyan la difusión de la cinta. Al margen de toda esta polémica, lo más importante con “Sonido de Libertad” es que ha puesto el tema del tráfico sexual de niños sobre la mesa y el público que la vea, en el mejor de los casos, no estará indiferente. Al menos esa es la expectativa, que el cine sirva como instrumento para evitar que un flagelo como este continúe.

