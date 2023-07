VIRAL: Latina se horrorizó al enterarse cuánto le cuesta ir al dentista en EEUU (VIDEO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

En TikTok ya es moneda corriente ver videos de argentinos que emigran hacia otros países del mundo y deciden mostrar sus vivencias, sus rutinas o algunas situaciones que sean curiosas y llamen la atención. Pero algunos deciden utilizar las redes sociales para contar a través de un video de apenas unos minutos, o segundos, las experiencias fallidas que tuvieron o alguna complicación que tuvieron que sortear mientras están en un país ajeno.

Por Crónica

Este es el caso de una joven argentina que publicó un video en TikTok contando el imprevisto que le surgió estando en Estados Unidos. En un clip de apenas 40 segundos, la joven relató con angustia que estaba sufriendo un dolor de muelas, por lo que acudió a una farmacia para comprar el medicamento que su dentista desde argentina le recomendó conseguir, pero las cosas se agravaron cuando la joven no lo pudo conseguir.

“No saben la tortura que estoy viviendo”, comenzó diciendo la usuaria “@ddddelfi.s”, quien contó en el video que publicó en su perfil de TikTok que estaba teniendo un fuerte dolor de muelas y como ahora está viviendo en Estados Unidos, se comunicó con su dentista en Argentina y ella le indicó qué medicamento tenía que tomar para calmar el dolor. Sin embargo, cuando la joven fue a una farmacia, se encontró con un percance.

Mientras estaba en uno de los pasillos de la farmacia, la joven argentina contó que no pudo comprar el medicamento para calmar su intenso dolor de muela porque necesitaba una receta médica, y acto seguido dio un dato impactante sobre las consultas médicas en aquel país. “Ir al médico acá me sale US$50.000?, señaló la joven con evidente angustia.

Ya que no pudo comprar el medicamento porque le faltaba la receta con la indicación, la dentista de la joven le recomendó que en su lugar compre agua oxigenada para poner sobre la zona bucal afectada. Pero fue allí cuando las cosas en vez de mejorar un poco, se complicaron aún más para la argentina, ya que no sabía cuál era la que tenía que comprar. “¿Cuál es el agua oxigenada? Real no sé, hace diez horas que estoy mirando. No entiendo, estoy muy perdida. ¿Alguien me dice? Necesito agua oxigenada de 10 volúmenes”, dijo la joven argentina con malestar y frustración por la situación que estaba viviendo.

