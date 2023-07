Delsa Solórzano acusa al presidente Petro de actuar como canciller de Maduro

Desde el estado Táchira, la precandidata a la primaria de la oposición venezolana, Delsa Solórzano, le respondió este viernes al chavista Jorge Rodríguez y dijo que la Unión Europea viene, porque no es decisión de él. Instó a los venezolanos a que no crean en los “voceros de la dictadura”.

Por Anggy Polanco / Corresponsal lapatilla.com

“La Unión Europea viene, primero, porque así lo decidieron; segundo, porque a ellos no les conviene que no vengan; tercero, porque si hay unidad de verdad y articulamos desde hoy, no solamente va a venir la Unión Europea, sino que se van a dar las condiciones electorales que están en el informe del 21 de noviembre que emitió la UE”, subrayó.

Durante la rueda de prensa, justo en medio de un apagón, Delsa Solórzano también manifestó la importancia de la unidad en el país a fin de lograr el proceso primario el 22 de octubre, motivo por el cual se reunió con miembros de la Plataforma Unitaria en la entidad.

La candidata del partido Encuentro Ciudadano también se refirió a las relaciones entre Colombia y Venezuela, y acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de comportarse como canciller de Nicolás Maduro, motivo por el cual tampoco presiona para que en la frontera colombo venezolana se combata a los grupos irregulares.

Aseguró que no existe hoy en día una relación de respeto con el gobierno de Colombia, antes porque eran enemigos ideológicos del presidente Iván Duque, y en la actualidad no lo hay con el presidente Petro, “porque esa relación está establecida con base en la conveniencia de Maduro. El presidente Petro no se comporta como presidente de Colombia para los efectos fronterizos, se comporta como canciller de Nicolás Maduro, porque evidentemente deben tener algunos intereses distintos al de las dos naciones”.

Por eso deploró que cada vez es mayor la presencia de grupos irregulares en el estado Táchira, desde donde surgen nuevas agrupaciones criminales, modificando los tipos de delitos que cometen.

Así, pues, hizo énfasis al campo de batalla que se libra en Ureña con constantes atentados con granadas.

Refiriéndose a Iván Márquez, dijo que en Venezuela los grupos son colombo venezolanos y algunos líderes guerrilleros, presuntamente, fallecen en territorio venezolano.

“Debo decir, si es que eso es verdad, que no falleció por acción de la Fuerza Armanda nacional venezolana, porque ellos no están combatiendo a la guerrilla ni grupos irregulares. Al contrario, están aquí en Venezuela porque los amparan”.

Recordó que en 2010, cuando fue diputada del Parlamento Latinoamericano, planteó una ley macro para la región sobre las minas antipersona, y en ese momento le decían que en Venezuela no había ese problema, pero “hoy estamos viendo las minas antipersona como un problema en Venezuela, importado de la situación de las guerrillas colombianas y grupos importados colombianos”.

Denunció que los niños están siendo reclutados para integrar grupos irregulares, al tiempo que intentan crear un ambiente ficticio en el que dicen: “Ya está abierta la frontera colombo venezolana, vamos a equilibrar la balanza comercial, resuelto el problema entre Colombia y Venezuela. ¡Mentira!”.

Calificó de doloroso que las personas tengan que ir a hacer mercado a Cúcuta y que resulte más costoso para los venezolanos ir en sus carros hasta el vecino país, por lo que expresó que eso no resuelve el problema de los grupos irregulares y el desequilibrio comercial.

“Desde el momento que se acabó el Pacto Andino, y que nosotros nos salimos de la Comunidad Andina de Naciones, ya aquí no producimos nada, ya aquí no podemos hablar de la producción del campo ni de la construcción”, apuntó.