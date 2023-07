Aeropuerto internacional de Chicago se convirtió en refugio tras alerta de tornado (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un tornado tocó tierra el miércoles cerca del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago tras emitirse advertencias de que la ciudad enfrentaría mal tiempo, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Por lo anterior, se activaron las sirenas de esta ciudad de Illinois, Estados Unidos, lo cual quedó grabado en videos que circulan en redes sociales, donde se aprecia un cielo nublado detrás de altos edificios.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido dos advertencias de tornado para porciones de la ciudad el miércoles por la noche. Al menos en dos ocasiones se escuchó el sonido de sirenas de aviso de tornado en todo Chicago para advertirle a la población que se refugiara.

Uno de los lugares que ha servido de refugio es el aeropuerto internacional de Chicago. A través de las redes sociales circula un video en el que se puede apreciar la cantidad de personas reunidas en alerta.

Current look at Chicago O’Hare International Airport. Shelter in place for several tornadoes! Stay safe out there? pic.twitter.com/Tb8cCEd1uY

— Hannah Follman (@HannahFollmanTV) July 13, 2023