Pidieron a la Inteligencia Artificial crear tráiler de la película “Heidi” y el resultado es aterrador

Ahora que la Inteligencia Artificial se encuentra en auge, son muchos los rubros que puede llegar a abarcar, desde lo labora, la ciencia y hasta el entretenimiento, en donde más de uno ha quedado sorprendido o confundido con lo que la IA puede lograr.

Por: Excélsior

Tal es el caso de las imágenes poco convencionales del Papa Francisco creadas con esta tecnología y que provocaron todo tipo de opiniones, ahora de nueva cuenta la Inteligencia Artificial hizo delas suyas, solo que en el campo de la cinematografía.

En redes sociales comenzó a circular el inquietante resultado que arrojó la IA cuando el productor de cine alemán, Patrick Karpiczenko le pidió crear un tráiler de una película sobre la popular historia de Heidi, la niña que vive en los Alpes suizos en compañía de su abuelo y de su cabrita “Copo de nieve” y su perro “Niebla”.

I've asked an AI to generate a trailer for a HEIDI movie and now I can never sleep again pic.twitter.com/8M9t726hrI

— Karpi (@karpi) July 10, 2023