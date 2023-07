La feroz pelea de una mujer en hilo dental en medio de un casino en Las Vegas (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Al menos dos videos circulan en redes sociales de la pelea de cuatro mujeres cerca del casino del hotel Encore at Wynn en Las Vegas.

Por El Diario NY

En las imágenes, se ve el enfrentamiento entre las cuatro féminas, que parecen ser hispanas, aunque su identidad no ha sido divulgada por las autoridades.

Las rivales -dos y dos- se agreden a los puños, patadas y jalones mientras testigos incrédulos observan la escena.

A juzgar por los videos disponibles en el ciberespacio, uno de los enfrentamientos más violentos se da entre una que está vestida con short de mezclilla y top negro y blanco, y otra a la que se le ve con un bikini de hilo dental.

Yep… even at the Wynn!

Fight outside poker tournament at the Wynn on the Las Vegas Strip. pic.twitter.com/6Ll6rYEMgx

— NetworkinVegas.com (@Networkinvegas) July 10, 2023