Heroico momento: Policías rescatan a usuario desplomado en las vías del metro de Nueva York (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dos oficiales de la policía de Nueva York entraron en acción para ayudar a un hombre inconsciente que cayó a las vías del metro en Brooklyn después de sufrir un episodio médico indeterminado.

Por People

El rescate del 3 de julio fue captado por las cámaras corporales de los oficiales, que luego fue compartido por NYPD News en Twitter, después de que el hombre no identificado se cayera de la plataforma del tren a las vías en la estación de metro de Utica Avenue en el vecindario Bedford-Stuyvesant de Brooklyn.

Officer Baez & Hall from the @nypd81pct took brave action to save a straphanger who fell on the subway tracks after he suffered a medical episode. Watch their amazing rescue on their bodycam footage. https://t.co/Ib8tb2hSR8 pic.twitter.com/S5MJzHU9tk

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 5, 2023