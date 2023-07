“Nuestros ‘subs’ no implosionan”: Subway generó polémica en Georgia por una cruel broma sobre Titan

Click to share on Google News (Opens in new window)

En un suburbio de Savannah, Georgia, un restaurante de la cadena de comida rápida Subway ha desatado una ola de críticas debido a una cuestionable publicidad relacionada con la tragedia del sumergible Titan de OceanGate. El anuncio, que fue retirado posteriormente, provocó indignación en las redes sociales por considerarse inapropiado y faltante de respeto hacia las víctimas y sus familias.

lapatilla.com

El letrero, visible desde la autopista local, rezaba: “Nuestros ‘subs’ no implosionan”, haciendo alusión a las versiones abreviadas de las palabras en inglés para “submarino” y “sánduche de Subway”. Este mensaje se dio a conocer poco después de que cinco personas perdieran la vida debido a una “implosión catastrófica” del sumergible en el fondo del Atlántico.

@SUBWAY this is at your store in Rincon, GA. Not only is it distasteful, it’s just sad. Do better. #subway pic.twitter.com/PfgABPU8ML

— Amanda Butler (@Amanda72118560) July 2, 2023