PSG lanza ultimátum a Mbappé: dos semanas para renovar o se marcha del club

El Paris Saint-Germain (PSG) ha emitido un ultimátum al delantero estrella Kylian Mbappé.

El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, ha declarado que la decisión depende de Mbappé y que el plazo límite será la próxima semana o dentro de dos semanas, no más allá de eso.

“Si no quiere firmar un nuevo contrato, la puerta está abierta. Nadie es más grande que el club, ningún jugador, ni siquiera yo. Está muy claro”, dijo a Le Parisien.

? Nasser Al Khelaifi: "Kylian Mbappé he has to decide next week or in two weeks. No more than this".

"If he does not want to sign a new contract, the door is OPEN".

"No one is bigger than the club, no player, not even me. It's very clear", told Le Parisien. pic.twitter.com/0TJbsai4Gq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2023