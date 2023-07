VIDEO: Las calles de Nueva York están infestadas de misteriosos y enormes insectos verdes

Nadie hasta el momento ha logrado explicar la presencia de nubes de insectos “verdes” en los cielos de Brooklyn y Manhattan durante los pasados días.

Por El Diario NY

Las apariciones se vienen reportando al menos desde el miércoles.

Usuarios han tomado las redes sociales para compartir videos de los insectos que se asemejan a mosquitos o moscas.

WHAT ARE THESE MINUSCULE WHITE FLIES ALL OVER BROOKLYN?! Not the best video- they’re much more obvious inperson. Literally can’t even open your mouth when walking. I’m not “nature-inclined” lol so forgive me if I should know what these are. Someone tell me more.? #NYC #BK #bugs pic.twitter.com/5d4Grw4tuD

— Kai (@marialens_) June 29, 2023