Tony Carrasco, “seis mil veces”: su popular show de entrevistas celebra cifra récord de programas

El innovador espacio que nació en 1995 se ha consolidado en la televisión venezolana combinando deporte y espectáculo.

Noticias, polémica, secciones, entrevistas con temas y personajes de actualidad deportiva y del espectáculo.

Combinando la experiencia de las entrevistas a los personajes y figuras del deporte con la innovación de contar con reconocidos invitados del espectáculo nacional e internacional, donde hacen vida cotidiana, bajo el marco del tema deportivo. Descubriendo el lado humano de los deportistas y el deportivo de los humanos.

SHOW VARIOPINTO E INESPERADO

El contenido se renderiza cada día con las variables de los invitados y su sintonía se toca en directo. Este proyecto ha tenido una gran libertad creativa, sobre todo porque se confiaba en su criterio y porque se quería apostar por un equipo en las que hemos alineado nuestros objetivos y preferencias.

De este modo, cuando hablamos de un programa late-night nos referimos a los característicos programas de entrevistas -o talk-shows, si queremos rizar el rizo del anglicismo, que mezclan simpatía con la actualidad más inmediata. Editorial de actualidad introductorio, Músico en directo, escritorio junto al sofá de invitados, grupo de música invitada al final del programa… Dura 60 minutos y tiene la participación directa del público en redes sociales, además de secciones de los deportes más importantes con especialistas.

PRODUCCION

Tony organiza el espectáculo hablando en el estudio a su gusto y estilo. El equipo de producción diferencia al magazine por basar su fuerza en el espectáculo de la palabra mediante las entrevistas, las tertulias y otros géneros coloquiales y de debate o mezcla de varios de ellos en combinación de alguna modalidad de entretenimiento como la música.

Es un espacio de gran carga informativa no inmediata pero sí del día de la semana o permanente. En algunos casos se alterna la información con intervenciones musicales de cantantes en estudio a los que también se entrevista.

Esta es la base del programa, pero presenta múltiples variables de estructura y de estilos según la personalidad del presentador o director.

La publicidad manda mucho, incluso ordena que el periodista -presentador sea tal o cual persona. El comunicador, lo quiera o no, se convierte en un “animador” de la publicidad trata de camuflarse en un lugar que no le corresponde. Y no por que no tenga méritos para ello si no por que, con excepciones muy raras, le puede resultar imposible guardar la libertad y la independencia suficiente para no caer de bruces en otra clase de profesión.

ESPECIALES

Otro corte del programa son los ESPECIALISIMOS de “ENTREVISTAS CON EL DEPORTE” que combinan la experiencia de las entrevistas a los personajes y figuras del deporte con la innovación de contar con reconocidos invitados de la vida social nacional e internacional en su propio lugar, donde hacen vida cotidiana, bajo el marco del tema deportivo. Descubriendo el lado humano y su entorno.

Sin escatimar esfuerzos de producción el equipo se traslada a cada ciudad y país donde las estrellas del deporte despiertan pasiones y descubriendo lo que existe más allá del mero hecho deportivo y sus logros, con actualidad y anécdotas increíbles de cada luminaria. Con la experiencia de una producción de 28 años y con el aval de las más importantes realizaciones internacionales el programa sale de viaje por los rincones donde hacen vida las estrellas del deporte, para conocer además de sus hazañas, actualidad y entorno; su verdadero lado humano.

En sus casas, escenarios deportivos, rincones, ciudades y países nuestro equipo busca profundidades y anécdotas en una entrevista tipo perfil donde además se matiza con pinceladas del turismo de cada lugar. Solamente dedicado a Súper estrellas del mundo deportivo, campeones mundiales y figuras de gran reconocimiento internacional.

VERSIÓN VIAJES

Así nace también la versión Viajes donde la televisión venezolana adquiere a través del deporte un carácter documental internacional, mostrando la cultura, costumbres y gente de cada lugar del mundo.

El espacio se ha trasladado a rincones de los 5 continentes.

UN NUEVO TONY CARRASCO

Periodista y comentarista deportivo con mas de 30 años de trayectoria en el medio, ex jugador de fútbol profesional y selección Vinotinto, Premio Nacional de Periodismo entre otros reconocimientos nacionales e internacionales, especialista en entrevistas con la experiencia de la cobertura “in situ” de NUEVE Mundiales de Fútbol, SIETE Juegos Olímpicos y los más importantes eventos internacionales.

Animador y conductor de televisión con su propio estilo de entrevistador carismático y versátil que logra saltar en un “tris” de la seriedad a la locura, de la información al entretenimiento, de la publicidad al show, del análisis a la entrevista.

El anfitrión del programa se convierte en entrevistador, pero también protagoniza en cada una de las entregas. Nos enseña la casa de los invitados y habla de cualquier tema íntimo sin tapujos como el lado humano de las figuras del deporte.

Tony resulta muy atractivo al espectador. Conduce el programa, pero también es muy protagonista, creando una atmósfera muy propicia con el entrevistado.

COMO EN CASA

Este programa es “muy diferente” a los que se han hecho antes de figuras. No hay plató o escenografía y eso ayuda a crear una atmósfera calmada y amigable. Grabamos en casas o en un lugar habitual de los entrevistados y eso genera un clima especial. El objetivo es que el programa tuviera un ritmo íntimo y da la sensación de que se está viendo algo diferente.

Tan diferente que no parece un programa de televisión por colarse en la casa sin parecer que estás en un programa. Parece que estás sentado en el sillón al lado de Tony y del entrevistado.

UNA CHARLA DE AMIGOS, MAS QUE UNA ENTREVISTA

Tal vez ese clima de confianza que se genera sea la base para que los invitados se sinceren y confiesen secretos que nunca antes habían contado en televisión. Gracias a este programa hemos descubierto el lado humano de las figuras del deporte. Se consigue con un tono amable y tranquilo, la gente cuenta muchas cosas, pero sin necesidad de ser agresiva o incisiva. Se crean una atmósfera y una magia muy especial.

