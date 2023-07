EEUU: Inhabilitación de María Corina Machado priva a los venezolanos de sus derechos políticos básicos

Brian Nichols, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de EEUU, rechazó la inhabilitación chavista contra María Corina Machado y aseguró que dicha medida “priva a los venezolanos de sus derechos políticos básicos”.

lapatilla.com

Mediante un mensaje a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, Nichols manifestó que “los venezolanos merecen escoger a un candidato para participar en las elecciones presidenciales de 2024 y nos solidarizamos con todos los actores democráticos venezolanos”.

Posteriormente aseguró que la decisión de inhabilitar a María Corina Machado del proceso electoral “priva al pueblo venezolano de derechos políticos básicos”.

El régimen de Nicolás Maduro inhabilitó el pasado viernes 30 de junio a Machado por 15 años para ejercer cargos públicos.

Venezuelans deserve to select a candidate to participate in presidential elections in 2024 and we stand in solidarity with all Venezuelan democratic actors. The decision to disqualify @MariaCorinaYA from the electoral process deprives the Venezuelan people of basic political… https://t.co/kaXq7j7BWg

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) July 1, 2023