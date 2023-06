Empresaria que sería secuestrada por venezolanos en Perú sospecha de su expareja

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La empresaria Lisset Cusqui Luis, quien vivió una verdadera pesadilla el pasado jueves 22 de junio, cuando fue secuestrada en plena calle luego de dejar a su hijo al colegio y luego liberada en una rápida intervención policial, sospecha que su expareja, y padre de su pequeño, podría estar detrás de este violento suceso.

Por: Trome

“Es el padre de mi hijo, pero también puedo sospechar de él. Con el papá de mi hijo no tengo comunicación, no desde el mes de marzo porque hemos tenido problemas. Él tiene una orden de alejamiento conmigo, no cumplió esa orden en el mes de abril. Esto que me ha pasado no se lo deseo a nadie”, señaló la madre de familia en una entrevista con ‘Cuarto poder’.

La mujer pidió a las autoridades continuar con las pesquisas, pues tampoco puede descartar que haya otros familiares involucrados. “Espero que se continúe con la investigación para saber quién ha mandado a hacer esto, así sea quien sea. No quiero ser ligera, pero así sea el padre de mi hijo. Hasta alguien de la familia puede ser, nadie sabe o quizás alguna amistad, pero que sigan las investigaciones para que se dé con el culpable”, agregó.

