¿Qué comen en el espacio?, un astronauta se hace VIRAL en redes por mostrar su comida espacial

“¿Qué comida creéis que contiene esta bolsa?”, preguntó a sus seguidores a través de su cuenta de Twitter, Pablo Álvarez, el astronauta español que se prepara para misiones espaciales luego de ser seleccionado la Agencia Espacial Europea (ESA).

Por: El Diario NY

Una fotografía en la que se podía ver un alimento de color amarillo envasado al vacío que acompañó a la pregunta que hizo Álvarez en Twitter se hizo viral por la curiosidad que generó entre los usuarios de la red social.

La vida de los astronautas cuando están en órbita genera curiosidad cómo realizan sus cuidados y ¿qué comen? ¿cuál es el sabor de las comidas?.

Los alimentos en el espacio no son muy apetitosos según muchos astronautas, cita La Vanguardia.

Álvarez se encuentra en periodo de entrenamiento luego que en noviembre la Agencia Espacial Europea (ESA) informará el ingreso de dos astronautas españoles a la nueva promoción de astronautas europeas.

¿Qué comida creéis que contiene esta bolsa? ????

Can you guess what food is into the package????? pic.twitter.com/VnbD3Mo8yJ

— Pablo Álvarez (@Astro_Pablo_A) June 6, 2023