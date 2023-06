Cachetada a Putin: Fuerzas de operaciones especiales ucranianas asaltan por sorpresa una trinchera rusa (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Unas estremecedoras imágenes publicadas esta semana por las fuerzas de operaciones especiales ucranianas muestran a sus tropas asaltando una trinchera rusa y entablando una mortal lucha cuerpo a cuerpo con los soldados de Moscú.

Por: Galaxia Militar

El asalto parece haber cogido por sorpresa a los rusos y ha dejado varios muertos mientras los ucranianos se abrían paso a través del laberinto de tierra. En marcado contraste con las reacciones de los soldados rusos, las fuerzas de Kiev parecen haber ejecutado la misión de forma impecable, haciendo “todo bien”, según declaró un antiguo soldado de infantería del ejército estadounidense.

“Lo que hicieron los ucranianos es único en su nivel de competencia”, dijo John Spencer, catedrático de estudios de guerra urbana en el Instituto de Guerra Moderna de West Point, tras ver el vídeo. “Lo hacen todo bien, lo que no siempre ocurre en la guerra, aunque estés muy entrenado”.

Las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania compartieron el vídeo gráfico en varios canales de medios sociales el miércoles. El ejército dijo que sus fuerzas se acercaron a las posiciones enemigas desde la retaguardia y mataron a 10 soldados rusos.

Ukrainian SOF has approached from the rear to the enemy’s positions on Southern direction and destroyed 10 russian occupiers. pic.twitter.com/cp5nX5WChs

— SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) June 19, 2023