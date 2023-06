VIDEO: Se enteró que su ex hacía contenido para adultos y su reacción se volvió VIRAL

Posteado en: Curiosidades, Titulares

En la famosa red social china podemos encontrar contenidos muy variados. Los usuarios algunas veces suelen contar situaciones que tuvieron a lo largo de su vida y reciben muchas reproducciones y ‘me gusta’. En este caso, una joven argentina habló de cuando vio a un chico con el que salió en un una página de contenido para adultos.

Por: TN

Daniela es una jujeña que vive en Buenos Aires, en su cuenta de Tiktok tiene más de 200 mil seguidores y suele hacer videos con la famosa temática de ‘storytime’ que, básicamente, se trata de contar anécdotas de alguna vivencia que tuvo. Esta vez, contó algo insólito que encontró cuando quiso ver un video para adultos.

“Para satisfacer tu necesidades íntimas no hace falta estar con un tipo. Como ese día tenía ‘fiaca’ de bañarme y arreglarme, digo ‘bueno’ vamos a buscar unos de esos videos que ya saben ustedes”, comentó en el inicio del video la chica bajo el usuario @soyjujeee. “Estaba buscando, buscando y buscando, hasta que me apareció una cara conocida, mi ex ‘chongo’. Era definitivamente él. Jamás me mencionó sobre esto y encima tiene bastante contenido y seguidores. Tiene mas de 30 años y me dijo que era abogado.”, agregó con cara sorprendida.

