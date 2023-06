VIDEO: Lanzarse desnudo a un río en Miami mientras la policía lo perseguía no fue la mejor de sus ideas

Click to share on Google News (Opens in new window)

Este miércoles por la tarde, un hombre fue detenido en Miami por ser el presunto responsable de un incendio. Sin embargo, su arresto no fue sencillo, ya que la policía tuvo que perseguirlo entre las calles de la ciudad y luego sacarlo del río al que se lanzó para evitar su arresto. Lo más peculiar de la detención fue que el sujeto se arrojó al agua casi sin ropa. Sin embargo, ni su osadía pudo evitar que los agentes lo alcanzaran y lo llevaran a la comisaría a rendir cuentas por sus acciones.

Por La Nación

El medio local WSVN constató el caso. De acuerdo con su reporte, el sujeto fue acusado de haber provocado un incendio ese mismo día y por eso se detonó la persecución en la que intervino un navegante cercano a la zona. Aunque no se dieron detalles específicos, un video sobre el hecho, grabado por un testigo, comenzó a viralizarse en redes sociales. Cuando el implicado se percata de que podrían detenerlo, trata de huir y corre por la ciudad, mientras que las autoridades despliegan un operativo con al menos siete patrullas, según lo que se aprecia en el clip.

Después, la persona decide seguir su ruta nadando a través del Miami River. No obstante, tampoco logra su cometido. En las imágenes se ve que el individuo se mueve a toda prisa, mientras los policías intentan descifrar dónde está. En ese instante, parece que él tiene ventaja, dado que los agentes solo lo persiguen en tierra y con vehículos. Todo cambia cuando un navegante decide unirse al bando de las autoridades. Finalmente, el hombre es rodeado y los tripulantes de la embarcación lo obligan a subir a un salvavidas.

Al final se observa a un total de unos ocho policías que completan la misión y que se lo llevan esposado para subirlo a una patrulla. De acuerdo con los reportes locales, las autoridades lo arrestaron bajo la acusación de incendio premeditado y resistencia a los oficiales.

Police chase down and capture suspect who had assaulted someone earlier today | #ONLYinDADE

*?? Statement from Miami PD

There was a suspect we were looking for in a battery charge earlier today. We located the suspect and he ran from us. No shirt, no shoes, just shorts.… pic.twitter.com/XYwS4dq3xd

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) June 7, 2023