Drew Barrymore se sincera sobre su difícil infancia y lanzó un duro comentario contra su madre (VIDEO)

Drew Barrymore admite que “no puede esperar” a que su madre, Jaid Barrymore, muera.

La presentadora de televisión se sinceró sobre su tumultuosa infancia con su madre y reveló que está celosa de los amigos que ya han perdido a sus padres.

Por Page Six

Traducción libre de lapatilla.com

“Todas sus mamás se han ido, y mi mamá no. Y yo digo: Bueno, no tengo ese lujo. Pero no puedo esperar”, admitió Drew a la revista New York. “No quiero vivir en un estado en el que deseo que alguien se vaya antes de lo que debería para poder crecer. De hecho, quiero que sea feliz, prospere y esté sana. Pero tengo que crecer a pesar de que ella está en este planeta”.

Sin embargo, más adelante en la entrevista, la actriz de “ET” compartió remordimiento por sus duros comentarios.

Una hora después de que las palabras salieran de su boca, se arrepintió de haber insinuado mala voluntad hacia su mamá. “Me atreví a decirlo y no me sentí bien”, agregó. “Me importa. Nunca me importará. No sé si alguna vez he sabido cómo proteger completamente, cerrar, no sentir, construir el muro”.

La estrella de “Never Been Kissed”, de 48 años, ha sido abierta en el pasado sobre crecer con Jaid, quien actuó como su manager y la llevó a fiestas de Hollywood. A los 12, Drew ya había estado en rehabilitación por drogas y alcohol, y a los 13 su madre la puso en un pabellón psiquiátrico en California.