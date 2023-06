Dramático momento en que animales del zoológico luchan por sus vidas tras destrucción de la represa de Ucrania (VIDEOS)

Los niveles de agua en la ciudad de Nova Kakhovka, en el sur de Ucrania, continúan aumentando como resultado de la explosión de una represa de la era soviética.

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

Los parques infantiles, los cafés y el teatro de verano están todos bajo el agua, advirtió el alcalde Volodymyr Kovalenko en las primeras horas de esta mañana.

Los informes de que los animales en el zoológico de la ciudad se ahogaron en las inundaciones también han circulado en las redes sociales .

Las imágenes compartidas por funcionarios ucranianos en Twitter muestran el aumento del agua en el zoológico de Kazkova Dibrova.

In #NovaKakhovka the local zoo "Kazkova Dibrova" was flooded due to the explosion of the hydroelectric power station. There were about 300 animals. Only swans and ducks survived#ecocide #nature #RussiaIsATerroristState #KakhovkaDamexplosion #KakhovkaHPP #KakhovkaDamdistruction pic.twitter.com/swwQRYVf2O — Spotlight Ukraine | Espreso TV Channel (@Espresotveng) June 6, 2023

Mientras miles de personas en la región de Kherson ocupada por Rusia han recibido la orden de evacuar, algunos animales han quedado varados. Otro video muestra a un oficial de policía maniobrando cuidadosamente las aguas crecientes para rescatar a un perro. Su cabeza se puede ver a solo unos centímetros por encima del arroyo cuando el oficial trata de levantarlo.

También se han capturado cisnes nadando por el centro administrativo de la ciudad. Se ha instado a los residentes a no abandonar a las mascotas encadenadas o en jaulas durante la evacuación.

Swans in front of the flooded city hall in occupied Nova Kakhovka. Earlier, Russia said that everything is under control there. pic.twitter.com/7j8WcJID5u — Maria Avdeeva (@maria_avdv) June 6, 2023

Un torrente de agua procedente de la represa destruida de la central hidroeléctrica de Kajovka desciende ahora por el Dnipro. Las personas que viven entre los bancos informan que en algunos puntos los niveles ya han llegado a la copa de los árboles.

La barrera volada, ubicada en el río, formó un depósito que suministra agua para beber, para la agricultura y para el enfriamiento de la cercana central nuclear de Zaporizhzhia.

El embalse también suministra agua a la península de Crimea, que Rusia anexó en 2014.

Deer from the reserve in Nova Kakhovka, barely escaped from the flood ?? Ukraine spares neither people nor animals. pic.twitter.com/WWOsE2ZvbD — Comrade Scott 'Z.O.V' ?? (@schiedamseschot) June 6, 2023

Ucrania acusó a los ocupantes de atacar la represa desde adentro en un crimen de guerra deliberado.

Mientras tanto, los funcionarios instalados por Rusia dieron versiones contradictorias, algunos culpando a los bombardeos ucranianos, otros diciendo que la presa se había reventado por sí sola.