Conmoción en Maryland: Defendió a su hijastro de una brutal pelea, pero tuvo un desenlace fatal

Un hombre en Estados Unidos defendió con su vida a su hijastro de un grupo de hombres que buscaban terminar una pelea iniciada en el colegio del adolescente. La riña terminó siendo una tragedia a pesar de la intervención de las autoridades y los equipos de rescate que llegaron al lugar.

Por Semana

El hecho se desarrolló en Baltimore, Maryland, donde el hombre identificado como Christopher Michael Wright, de 43 años, se encontró con un grupo de tres adolescentes y dos adultos, según explicó el medio local New York Post, agregando que estas personas llegaron a su puerta a preguntar por el adolescente de 14 años, que es hijo de su prometida.

Ante las amenazas de los hombres, quienes pedían que el joven saliera a pelear, y ante las negativas de Wright, los atacantes insistieron en que el padrastro del menor debía responder por el menor, por lo que iniciaron la pelea que dejó heridas de gravedad en Wright.

Maryland dad was beaten to death after protecting his kid in a middle school fight. RIP ????? pic.twitter.com/mgIy8lKneW

— Kenny Akers (@KeneAkers) May 24, 2023