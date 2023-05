Video: Un camión se estrella contra los jardines de la Casa Blanca

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un camión se ha estrellado esta noche contra una de las vallas que protegen los jardines de la Casa Blanca en Washington DC, según ha informado el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto estadounidense, Anthony Guglielmi. Ocurrió sobre las 22:00 horas (hora local), cuando el vehículo se empotró contra las barreras de seguridad de la plaza Lafayette, uno de los jardines frente a la Casa Blanca. Fue detenido por los agentes de seguridad.

Por antena3.com

El detenido podría haber llevado a cabo el impacto de manera intencionada contra las barreras de seguridad, según las autoridades. En este suceso no se han registrado heridos, según confirmó un portavoz del Servicio Secreto al periódico The New York Times.

A consecuencia de lo ocurrido, las autoridades cortaron varias calles alrededor de la residencia del mandatario estadounidense, Joe Biden, mientras continúa la investigación del suceso, aunque ya han avanzado que no han encontrado nada peligroso en el vehículo.

Ahora, la Casa Blanca y sus alrededores están fortificados con vallas que impiden el acceso de cualquier persona que no esté autorizado a acercarse al complejo.

Took this photo of the White House and immediately heard a crash behind me.

Figured someone may have accidentally crashed until the U-Haul backed up and once again tried to break through the barriers.

Shoutout to the Secret Service Police for their quick response and action! pic.twitter.com/qIq3PbBJFj

— Benjamin Berger (@BenB005) May 23, 2023