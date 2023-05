El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 21 de mayo de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Acepta las circunstancias de la vida. Trabaja en lo que esté en tus manos y lo que no, suéltalo, libérate y fluye y que pase lo que tenga que pasar. Piensa que si algo no sale como quieres igual puedes construir lo que si y que si te caes, te levantas. No hay que aferrarse a nada, porque al final el único herido serás tú.

Tauro

Se consciente de que la vida es muy corta como para esperar que llegue el momento perfecto o lo que es peor aún, que tu situación cambie como por arte de magia. Toma las riendas de tu vida y ve por ese cuerpo que ansias, ese trabajo con el que sueñas, o esa vida sentimental que te dé paz. Termina lo que no conviene y ve tras lo que si te haga feliz.

Géminis

Aunque tú objetivo puede ser motivador, también puede ser frustrante descubrir que el proceso es duro y que requiere más esfuerzo del que pensabas. No esperes estar motivado, porque no siempre habrá motivación. Enfocarte en el método y en la disciplina te ayudará a lograr lo que te propones.

Cáncer

Ofrece lo que tienes y puedes dar, ni un poco más, porque si das más ese amor sería desequilibrado y cuando la balanza inclina más de un lado, pesa, y cuando pesa, se acaba. Tampoco de menos porque estarías viviendo en la escasez y el resultado sería igual, terminaría por falta de ese “algo especial” que todos buscamos en una relación.

Leo

No permitas que el stress te domine. Haz las cosas a tu ritmo, sin desesperarte y sin correr. Igual llegarás, pero no es lo mismo hacerlo agotado, que con energía y capaz de ir por mucho más. De hecho, lo mejor es que te relajes, crees un plan, ames un equipo sólido que te apoye y que cubras cada detalle, para que cuando llegues sea con excelencia.

Virgo

No trates como perdurable lo efímero, ni cojmo efímero lo que puede ser para toda la vida. Vive el amor en el presente, sin proyectarte a un futuro, que a veces sólo está en tu mente. No te aferres, vive en libertad. No esperes ni te crees expectativas y mucho menos supongas, ve la realidad.

Libra

Todo tiene un límite. A veces trabajas demasiado y terminas que ya no das más. Descansa de vez en vez. Sal a caminar, tomate una bebida caliente o refrescante, la que te haga sentir mejor, también puedes conversar con alguien interesante, divertirte o simplemente estar en tu cama o sofá, sin hacer nada y solo descansar. Hoy es Domingo, disfruta tu día.

Escorpio

Desde que naciste te sembraron creencias que obstaculizan tu felicidad. Si crees que el amor es para sufrir, será justo lo que suceda, pero si piensas que el amor es maravilloso y que tu pareja no te completa, porque tú eres un todo, sino que es un complemento, un compañero de vida, alguien que va a tu lado t con quién crecerás, es justo lo que tendrás.

Sagitario

Perdona y deja ir. Cuando perdonamos no es para volver, ni para dar segundas oportunidades. Perdonar en un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, una oportunidad de soltar, de liberarnos de ataduras mentales que empañan nuestra felicidad y nos impiden avanzar.

Capricornio

Relájate y suelta el control. No esperes que todo sea perfecto porque la perfección no existe. Puedes alcanzar la excelencia, hacerlo bien, dar lo mejor y darte palmaditas en la espalda por tu maravilloso desempeño, pero si te creas expectativas irreales y quieres que todo sea perfecto siempre terminarás insatisfecho. Se feliz con tus logros.

Acuario

Elige con inteligencia tus batallas. Es mejor tener paz que tener razón, y es mucho mejor soltar que empeñarse en que las cosas sean como quieres que sean. Tener la razón sólo alimenta el ego y el ego es tu peor aliado. De vez en cuando hay que darle la razón a quien la quiera, aún cuando no la tenga, sobretodo si es algo poco importante para ti.

Piscis

Haz lo que tengas que hacer sin esperar un resultado inmediato. A veces solo debes actuar y dejar que fluya, y que suceda cuando tenga que suceder. Si quieres sentir que estás avanzando, mientras que alcanzas tu gran meta, crea otras más pequeñas, que puedas lograr rápidamente. Te llenaras de satisfacción y estás motivado a seguir adelante, pero sobre todo a disfrutar tus procesos.