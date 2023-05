Pablo Aure: Ni retrogrado ni cavernícola, solo hay dos sexos

Posteado en: Opinión

Las personas que no se sienten conformes con su sexo deben tener un tratamiento psicológico. Eso no puede ser normal. La orientación, el gusto y/o la preferencia no puede ser protegida por ninguna ley. Es algo intrínseco de cada persona enamorarse o sentirse lo que le parezca. Se les respeta, pero no pidan legislaciones absurdas. Si acaso protección psicológica.

Que conste: no es odio lo que siento por ellos, esto lo digo para que no me vengan con el cuento de que soy homofóbico. Lo que quiero expresar es que en su ADN está definido si tiene los cromosomas XX o XY, lo que quiere decir que, desde la fecundación hasta la eternidad jamás podrán cambiarlos.

Hay solo dos sexos: Hombres (espermatozoides) y Mujeres (óvulos)

Otra cosa: el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Precisamente para proteger a la familia como célula fundamental de la sociedad. Es por la unión de un hombre y de una mujer que se puede procrear. Dos hombre no pueden tener hijos, ni dos mujeres tampoco. Ahhh, que dos hombres o dos mujeres se quieran y vivan juntos, nadie se puede oponer, de hecho quiza pudieran quererse más que una pareja heterosexual, pero esa unión no se le puede llamar matrimonio, precisamente por el origen de la expresión matrimonio. Ahora, que esa relación hombre-hombre, o mujer-mujer deba regularse, allí si estoy de acuerdo, bajo la figura contractual sobre todo para fines sucesorales.

No es ser retrogrado ni cavernícola es simple racionalidad.