La increíble suma que pide una mujer por ser novia de alquiler (VIDEO)

Una mujer que se hace llamar “12K Girlfriend”, afirma poder ser contratada como una novia fija por $12,000 al mes. “¿Por qué debería salir contigo gratis?”, cuestiona Kiirrmy según informó The New York Post.

Por: Clarín

La joven se describe a sí misma como una mujer atractiva que está buscando un hombre “próspero y soltero” que pueda proporcionarle un estilo de vida cómodo: “Para mí es muy importante tener un estilo de vida en el que nunca tenga que preocuparme por el dinero”, le dijo la mujer al mencionado medio.

Kiirrmy dice que se ha visto obligada a encontrar una fuente de ingresos alternativa después de que su trabajo en el campo de la moda se viera afectado por la pandemia. Según ella, muchos de sus amigos y conocidos también se han visto obligados a buscar trabajos alternativos para sobrevivir.

A pesar de las críticas que ha recibido por su estrategia de obtener ingresos, “12k Girlfriend” dice que no se arrepiente de su decisión y que ha encontrado a un hombre dispuesto a pagarle su tarifa. “Sé que algunas personas me juzgan por esto, pero no me importa”, dijo la mujer. “He encontrado a alguien que me valora y me respeta, y estoy feliz”.

