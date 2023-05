“Me encanta, es tan liberador”: Una mujer se volvió VIRAL al regar las plantas sin ropa (FOTOS)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

La jardineria es un mundo que tiene muchísimas ramas. Desde gente que le habla a las plantas hasta otras que deciden regarlas desnudas. Esta es la historia de Rose, de 39 años, quien contó que ama esta práctica.

Por: TN

“Me encanta la jardinería desnuda. Es tan liberador. Hago jardín desnudo frente a mis hijos. No me importa si la gente piensa que es extraño o loco. Me encanta celebrar mi cuerpo lleno de bultos y mostrarle al mundo cómo es la figura de una mujer real”, le comentó al diario The Sun.

Además, la mujer explicó: “La jardinería desnuda es mi oportunidad de mostrarles a mis hijos que celebro mi cuerpo. No me importa si la gente piensa que es una locura. La jardinería desnuda es brillante. Si no te gusta, no mires. Me encantan mis partes tambaleantes”.

