“Desconoce la independencia y autonomía judicial”: Corte Suprema de Colombia rechazó la polémica declaración de Petro

A la discusión entre el presidente Gustavo Petro y Francisco Barbosa se sumó la Corte Suprema de Justicia. “Desconoce la autonomía e independencia judicial”, fueron los calificativos que usó el tribunal para referirse a las declaraciones en las que el mandatario colombiano le recuerda al fiscal que él, por ser el jefe del Estado, es también su jefe.

Por Noticias RCN

Ante estos pronunciamientos, Barbosa dijo en conversación con la FM que eran desafortunados y atentaban contra la independencia de la rama judicial. “Yo fui elegido por la Corte Suprema de Justicia, por ende, él estaría diciendo que la Corte es su subalterna y eso atenta contra la independencia de los poderes públicos que desempeño. No estoy bajo las órdenes del presidente, no me investiga y no me eligió”, dijo tajantemente el funcionario.

Ante lo que el presidente respondió reafirmando su postura: “Soy el jefe del Estado, no lo digo yo, lo dice la Constitución Política. Leo textualmente el artículo 115: el presidente de la República es jefe del Estado, del Gobierno y suprema autoridad. Es lo que dije públicamente. Por tanto, se debe un respeto por parte de los integrantes del mismo (…) El Estado comprende todas las ramas del poder público”.

En el marco de estas declaraciones, el presidente de la Corte, Fernando Castillo, emitió un comunicado en el que el tribunal aclara que la interpretación de dicho artículo es errada. “La Administración de Justicia, de la cual forma parte la Fiscalía General de la Nación, es la función pública que cumple el Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y, también, para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico. Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones”, se lee.

