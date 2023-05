Una maniobra denominada “Marcha de Elefantes” despliega 40 cazas en Nuevo México (VIDEO)

La Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó una maniobra conocida como ‘Marcha de Elefantes’ en la base de Holloman, Nuevo México, en la que desplegó 40 cazas F-16 Fighting Falcon de cuarta generación y nueve aeronaves no tripuladas MQ-9 Reaper.

Por RT

En el evento, organizado por el Ala 49 de la Fuerza Aérea, fueron utilizados F-16 asignados al 8.°, 311.° y 314.° Escuadrón de Caza y los MQ-9 pertenecientes al 29.°, 9.° y 6.° Escuadrón de Ataque. Esta es la primera vez que los aviones tácticos no tripulados son usados en este tipo de eventos, informó la base Holloman.

El despliegue de los cazas y los aviones tácticos no tripulados, señaló la base Holloman, es una “exhibición de poderío de la Fuerzas Aérea estadounidense ante las naciones aliadas”.

Not only did the #ElephantWalk at #HollomanAFB include #MQ9s, but we also got footage of those aircraft from an MQ-9 in the sky. Check out this unique and amazing footage #airpower #49thwing #LDA #BCA #USAirForce #AETC pic.twitter.com/SSDaoXlgVB

— 49th Wing (@HollomanAFB) May 1, 2023