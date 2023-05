VIRAL: Se olvidó el celular en un taxi y lo recuperó gracias a las heroínas menos pensadas

Posteado en: Curiosidades, Titulares

En Twitter, constantemente nos encontramos con historias de todo tipo, las cuales suelen volverse virales, por ser superinesperadas. La mayoría de estas, no tardan en recolectar un sinfín de “Me gusta” y comentarios.

Por: Crónica

En esta ocasión, una joven utilizó su cuenta de Twitter para contar cómo fue que recuperó su celular, luego de haberlo perdido en un taxi. Por supuesto, quien lo encontró fue la persona menos esperada.

“Anoche dejé el celular en un taxi y me di cuenta DOS HORAS después, a las 4 de la mañana. Logré recuperarlo y el taxista me dijo que si no lo hubieran encontrado unas monjas, no hubiera aparecido. ¿Qué hacían unas monjas a las 4?am en un taxi? Ni idea, pero ahí tenían que estar”, tuiteó Camila.

