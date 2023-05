El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 2 de mayo de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

El juego da un giro a tu favor y se expanden tus posibilidades. Los próximos días puedes avanzar en tus proyectos, pero difícilmente podrás concretar y es que hay muchas cosas por resolver antes de llegar al objetivo final.

Tauro

Tienes miedo a equivocarte, pero no lo demuestras. Actúas con cuidado y prefieres esperar antes de exponer tus ideas, lo que genera cierta desconfianza en quienes te rodean. ¿Nuestro consejo? No pongas aún todas las cartas sobre la mesa, pero tampoco asumas esa actitud de misterioso.

Géminis

Tus intereses profesionales son los de siempre, pero como eres un visionario, ves más allá de lo que otros pueden ver y te creas una nueva meta, posiblemente relacionada con tecnología o redes sociales. Si es de temas que desconoces investiga un poco más antes de dar el primer paso.

Cáncer

Enfrentas una situación que pone a prueba tus relaciones personales. Si estás convencido de tus sentimientos, imprime más emoción e interés, demuestra cuánto te importa la presencia de esa persona en tu vida. A veces hay que decir las cosas por su nombre y no dar por sentado que los demás lo saben.

Leo

El día transcurre normalmente, con fluidez y aún así terminas agotado. Y es que puede que no hayas descansado lo suficiente el fin de semana. Necesitas relajarte por un lado, y por otro hacer alguna actividad física o deporte que te permita sentirte vivo y que te motive a levantarte cada mañana con un propósito.

Virgo

Te muestras más responsable en el trabajo. Quieres que tu labor sea reconocida y es que estás cansado de hacerlo bien y no recibir una palmadita de reconocimiento en la espalda. Entiendo que no todos alaban el esfuerzo de otros. No te preocupes, con que tú que das lo mejor, basta.

Libra

Las cosas salen tal y cual las tenías previstas y eso provoca una sensación de seguridad. Ahora que estás convencido de lo bien que te desempeñas, estás listo para aceptar un nuevo reto, que a diferencia del los anteriores, pondrá a prueba tu resiliencia.

Escorpio

Enfocas tu atención en todo lo referente a las finanzas. Inversiones, compras, intercambios, negociaciones y aumento del capital. Te proyectas a alcanzar ciertas metas a corto, mediano y largo plazo. Vas bien Escorpio, sigue así.

Sagitario

Tienes más poder de decisión y te atreves a dar ese paso que hace unos meses ni siquiera hubieses pensado dar. Expandes tus horizontes, pero debes hacerlo con cuidado, sin permitir que tu ego eclipse tus logros.

Capricornio

Estás un poco estresado. Tus reacciones son exageradas y hasta puedes ser un poco imprudente y desconsiderado con quienes intentan ayudarte. Incluso, puedes cometer ciertos abusos de autoridad. Definitivamente no puedes ni debes continuar por el mismo camino. Cambiar no significará un gran esfuerzo. Te lo apostamos.

Acuario

No hay nada mal dicho sino mal interpretado. ¿Cuantas veces no has escuchado este dicho? Miles, seguramente. Hoy posiblemente lo recordaras más de una vez y es que dices A y los demás entienden B. Parecen no escuchar o no prestar suficiente atención, pero es mercurio retrógrado, que complica el entendimiento. Si tienes que repetirlo para que te entiendan. Hazlo.

Piscis

Hoy tu energía está a mil. Quieres hacer varias cosas, pero en cuanto encuentras algún obstáculo explotas y reaccionas de forma negativa. Buscas culpables y no temes en señalarlos, como consecuencia se crea cierta tensión y estancamiento. Un cambio de actitud haría que todo fluya más.