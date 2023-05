“Cuando me encuentro bien es difícil ganarme”, afirmó Alcaraz tras meterse en cuartos de final del Masters 1000

Posteado en: Deportes, Titulares

El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, afirmó este martes tras meterse en cuartos de final del Masters 1000 de Madrid, que no se considera superior cuando está bien, aunque “sé la dificultad de los rivales para ganarme”.

“Si me encuentro bien físicamente y con confianza, sé la dificultad de los rivales para ganarme”, afirmó Alcaraz en rueda de prensa tras eliminar a Alexander Zverev 6-1 y 6-2.

“No me siento superior, aunque tienen que jugar a un nivel muy alto”, añadió el español, vigente campeón en Madrid, donde se impuso a Zverev en la final el pasado año.

Desde entonces, “he crecido como jugador, como persona, aunque el resultado sea parecido”, dijo.

“Yo me encuentro más maduro, sabiendo qué hacer en la pista, soy distinto aunque la sensación sea parecida”, afirmó el español tras su contundente victoria.

Zverev “cuando está fino te deja muy poco margen, tiene grandes golpes, un saque espectacular, es un jugador sólido y cuando comete más errores de la cuenta es cuando se ve que no está en su mejor nivel”, explicó Alcaraz.

“Hoy he estado muy fino, no le he dejado prácticamente tiempo para nada, he restado muy bien” para superarlo, añadió, antes de recordar que Zverev “cuando no te regala nada es de los mejores del mundo”.

Alcaraz también afirmó que este martes mostró un nivel superior al de su victoria contra Grigor Dimitrov en la ronda anterior.

“Es difícil subir el nivel de hoy, pero siempre se puede jugar mejor. Espero que los pequeños fallos que he cometido hoy, no cometerlos (en el siguiente partido) y mejorar, pero con el nivel de hoy es más que suficiente para salir de la pista satisfecho”, aseguró.

Alcaraz también deseó poder ver pronto a Rafa Nadal de vuelta en las pistas, después de que el entrenador del manacorí, Carlos Moyá, afirmara a L’Equipe que Nadal tiene por objetivo estar en Roma y Roland Garros.

“Es uno de los mejores de la historia y lo queremos ver en todos los torneos”, aseguró Alcaraz, antes de añadir que “ojalá que esté en Roma”.

Si Nadal, que no juega desde su lesión en el Open de Australia, está en Roland Garros será “un rival a batir, aunque venga sin jugar desde Australia, siempre va a ser difícil ganarle, aunque venga sin partidos ni ritmo”.

AFP