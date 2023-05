El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 30 de abril de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Puedes hacer lo que desees, pero tu prioridad debe ser descansar, lo necesitas después de la intensidad de los últimos días. Es un día para tomar las cosas con calma, disfrutar junto a seres queridos y recargar energías para comenzar un semana que promete ser muy activa y ocupada.

Tauro

¿Que te parece si dedicas un tiempo a tu aspecto personal? Hazte un tratamiento fácil casero, manicure y pedicure y un baño de crema en el cabello. Olvida los quehaceres de la casa y has algo que sea por ti y para ti. Necesitas olvidarte de todo y concentrarte en tu bienestar personal.

Géminis

Si te equivocas no importa, aprende de tus errores y sigue adelante. No permitas que el miedo a cometerlo nuevamente te paralice. Los miedos son anclas que nos impiden vivir la vida tal cual es y lo que es peor, seguir adelante.

Cáncer

Posibilidades de reconciliación con un ser querido. Acercamientos que son sinónimo de una nueva oportunidad y esta vez ambos deben aprovecharla. Sería conveniente que sostengan una conversación objetiva, profunda y sincera, pero sobretodo que sean comprensivos uno con el otro.

Leo

Hay cosas que no han salido muy bien que digamos y, estamos de acuerdo, pero también hay muchas que están bien. Busca un momento y agradece por tantas bendiciones. Piensa en las decisiones acertadas que has tomado y date una palmadita en la espalda, felicitate por tus aciertos y confía en tu capacidad de elegir lo que te conviene en el futuro.

Virgo

Los amigos se convierten en aliados y te ayudan a reencontrarte contigo mismo. Acepta consejos siempre y cuando sean dados con buenas intenciones. Hoy puedes confiar, hablar, desahogarte, soltar todo lo que te oprime. Elige con cuidado quien será ese confidente.

Libra

Acepta lo que te funcione y lo que no, déjalo de lado. Has vivido un largo periodo en tu zona de comfort, de estar bien con lo que hay, porque es cómodo y tranquilo. Y ahora, que tienes que salir de allí, descubres que necesitas hacer un esfuerzo extra para lograr cambios significativos en tu vida y te frustras. Recuerda que de ti depende cómo asumas este reto. La actitud cuenta y mucho.

Escorpio

Cambias de opinión sobre un asunto importante y aunque encuentras cierta resistencia sigues adelante con tu nuevo plan. Tendrás que hacer un reajuste por aquí y otro por allá e incluso hacer algún sacrificio, pero sin apresurarte, porque aún cuando demores un poco más de lo que quisieras, igual lo lograrás.

Sagitario

No importa quien tiene la razón, lo que Importa es estar bien. Si haces mucha lucha vivirás en un campo de batalla constante, y eso no es saludable ni para ti ni para nadie. Hoy puedes ceder y dejar que alguien más lleve la batuta de una situación que, en el fondo, no es tan importante como parece.

Capricornio

Aunque quieres dormir un poco más, no puedes. Tus ojos se abren desde muy temprano, saltas de la cama y te dedicas a organizar tu hogar y tus cosas para no tener que hacerlo durante la semana. También es un día ideal para compartir con familiares o amigos y disfrutar momentos de calidad. Sonríe, deja el celular de lado y da lo mejor de ti.

Acuario

Aceptas lo que viene con la mejor actitud. Tratar de cambiar los hechos cuando no está en tus manos es como luchar batallas perdidas. Abraza la verdad y asúmela, entiende que eso es lo que hay y que siempre puedes darle la vuelta para que no te afecte demasiado.

Piscis

No te enganches con comentarios negativos y mucho menos aceptes ser parte de chismes. Así no los repitas, al escucharlos te contaminas y te arriesgas a ser parte de otros conflictos en el futuro. Es mejor decir: no me interesa, no es mi asunto o simplemente cambiar de tema. ¿No te funciona e insisten en continuar con el tema? Retírate del lugar.