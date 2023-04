Mayweather volverá a boxear a los 46 años: los lazos mafiosos de su rival y el escenario especial que eligió para el combate

Posteado en: Actualidad, Deportes

Floyd Mayweather acaba de confirmar que volverá a boxear a los 46 años. Como los tiene acostumbrados a sus fanáticos, Money afrontará una pelea de exhibición frente a un luchador MMA 16 años menor, que ya incursionó en el boxeo y lleva dos peleas arriba del cuadrilátero, ambas con victorias. Sin embargo, el dato llamativo es que el rival del múltiple campeón de boxeo, quien se retiró del ámbito profesional en 2017 con una imbatible marca de 50-0 y 12 títulos mundiales en cinco categorías distintas, será John Gotti III, nieto del famoso gángster norteamericano John Gotti. La velada se celebrará el 11 de junio en el FLA Live Arena en Sunrise de Florida, así lo reseñó INFOBAE.

Mayweather regresa al sur de Florida luego de la histórica pelea ante el famoso youtuber, Logan Paul en 2021. Floyd, además de sus exhibiciones con estrellas de las redes sociales, ha enfrentado a competidores de otros deportes de combates, como el MMA o artes marciales mixtas y el kickboxing, en Dubai, Japón y el Reino Unido. “Me dedico a traer los mejores y más grandes eventos a la gente, y el domingo 11 de junio será como nada que hayas visto en el mundo de los deportes y el entretenimiento”, afirmó Mayweather quien ya lleva realizadas seis exhibiciones. Los tickets se pondrán a la venta el próximo viernes 5 de mayo.

“Se trata de combinar el entretenimiento de actuaciones musicales de primer nivel con habilidades de primer nivel en el ring. Amo a los fanáticos en el sur de Florida y sé que apreciarán este evento de primer nivel que les brindaremos”, añadió Floyd sobre el evento que será dedicado a la memoria de Marikit “Kitchie” Laurico, asistente de toda la vida de Mayweather, quien murió repentinamente en abril, y que contará con la participación especial de la superestrella de música mundial, Ozuna.

Mayweather además reveló que mantiene una gran relación con el padre de John Gotti III. “Sí, soy amigo de su padre. Eso es lo que la gente no sabe. Siempre he sido amigo de la familia Gotti”. Y sobre sus combates de exhibición, sostuto: “Llevo 27 años compitiendo al más alto nivel. Y seguiré divirtiéndome, entreteniéndome, hasta que esté listo para decir, ¿sabes qué? Ya es suficiente”.

John Gotti III es un luchador MMA y con una reciente irrupción en el boxeo profesional. Su carrera en las artes marciales mixtas comenzó en 2017 con combates desarrollados en el pueblo neoyorquino Oyster Bay. Durante su trayectoria de seis años, alcanzó un récord de 5-1 compitiendo en los programas de CES MMA. Su última aparición fue con derrota ante Nick Alley en 2020.

Su traspaso al boxeo se dio en octubre de 2022, cuando debutó profesionalmente en un cuadrilátero ante Albert Tulley, a quien derrotó por decisión unánime en cuatro asaltos. Luego, llegó el nocaut en el primer round sobre Alex Citrowske, en lo que fue su último combate celebrado en enero de este año.

“Crecí idolatrando a Floyd y me siento honrado de tener esta oportunidad de subir al ring contra él. Es uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y es la razón por la que me metí en el juego de la pelea. Pero el 11 de junio lo voy a castigar”, aclaró. Y añadió: “Y no me importa si es una exhibición o no. Empezaste a pelear conmigo, no hay cuartel. Así que es matar o morir. Voy a mostrarle diferentes estilos, algo que estos YouTubers pasados, como quieras llamarlos, no hicieron porque todos apestan”, añadió.

John Gotti III es reconocido también por los lazos familiares que lo une con la mafia, ya que su abuelo es John Gotti, uno de los jefes criminales más infames de la historia de Estados Unidos, quien lideró la reconocida familia mafiosa Gambino de Nueva York y murió en prisión en 2002.