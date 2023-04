Juez vuelve a rechazar un aplazamiento del juicio de Trump por difamación

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El juez del caso por difamación de la escritora E. Jean Carroll contra el expresidente Donald Trump en Nueva York volvió este lunes a rechazar una nueva petición de aplazamiento solicitado por la defensa del exmandatario.

El abogado de Trump, Joseph Tacopina había solicitado posponer un mes el comienzo del proceso, previsto para el 25 de abril, con el objetivo de que “las aguas se calmaran” después del revuelo causado en la ciudad cuando Trump compareció ante un juez el pasado 4 de abril acusado de falsificar documentos mercantiles.

Para Tacopina, este periodo es necesario para favorecer una selección del jurado justa e imparcial, sobretodo después de la gran cobertura mediática en torno a dicho caso que se sigue en el Tribunal Supremo del estado de Nueva York.

“No hay ninguna justificación para su aplazamiento. Este caso no tiene ninguna relación con el proceso estatal”, escribió el juez Lewis Kaplan que aseguró que la “sugerencia de que la reciente cobertura mediática de la imputación podría obstaculizar la selección de un jurado justo e imparcial el día 25 es pura especulación”.

Además, en su decisión puntualiza que la cobertura mediática de dicho evento fue una consecuencia “significativa o totalmente” de la “invitación o provocación” del propio Trump.

Federal Judge Lewis Kaplan DENIES another Trump attempt to delay the trial in the E. Jean Carroll civil case. pic.twitter.com/o4MpZIAz3U

— MeidasTouch (@MeidasTouch) April 17, 2023