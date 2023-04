Delsa Solórzano desde Cumaná: Venezuela se sigue desangrando por Güiria víctima del tráfico de migrantes

Posteado en: Primarias, Titulares

La candidata de Encuentro Ciudadano a la primaria opositora, Delsa Solórzano, lamentó que a través del estado Sucre se siga “desangrando Venezuela” a través del peligroso tráfico de migrantes.

“Aún lloramos la tragedia de Güiria en la que unos 32 venezolanos murieron ahogados en 2020 huyendo de la dictadura, lo peor de esto es que no se ha resulto el problema y nuestros hermanos siguen saliendo por ese punto de este estado arriesgando sus vidas”, dijo desde la ciudad de Cumaná.

Desde el sector Fe y Alegría de la capital sucrense, Solórzano dijo que basta con visitar las casas de esta zona oriental del país para ver tristemente como los abuelos y abuelas están solos.

“Los hijos se le fueron a ver si consiguen algo de comida para enviar a sus casas. Uno habla con los pocos jóvenes que quedan aquí y te dicen que no hay futuro, no tienen como estudiar o trabajar y cómo van a conseguir trabajo, si aquí no se produce nada, el régimen se robó todo, acabó con todo”, puntualizó.

Agregó que a pesar de lo difícil de la situación, “nuestro pueblo no pierde las ganas de luchar, no pierde la alegría, no pierde la sonrisa y eso que llaman resiliencia no es más que ganas de echar para adelante y esa es la clave para sacar a Venezuela de la tragedia chavo madurista”, puntualizó.

La abanderada de la tolda auriazul recorre desde el martes el oriente del país, en una gira que comenzó al sur del estado Anzoátegui y continúa esta sábado en Sucre con un recorrido por la población de Carupano.

Nota de prensa